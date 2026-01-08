MML realiza inspecciones inopinadas a piscinas, para promover un verano saludable

Con el inicio de la temporada de verano, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) intensificó las acciones de vigilancia sanitaria en piscinas de uso recreacional, a fin de proteger la salud de la población y garantizar espacios seguros para todas las familias.

La MML inició los operativos de vigilancia sanitaria en las piscinas del Cercado de Lima para garantizar la salud de los bañistas durante la temporada de verano.

Cuidando la salud en el verano

La comuna limeña advierte que el uso de piscinas sin control sanitario puede generar conjuntivitis, dermatitis y enfermedades gastrointestinales.

Personal de la Subgerencia de Salud Pública verifica los niveles de cloro residual (que deben estar entre 0.4 y 1.2 mg/L), el control microbiológico del agua y el estado general de la infraestructura.

Si las instalaciones que cumplen con todos los requisitos sanitarios reciben un sello con código QR que las identifica como "Piscina Saludable".

Cabe señalar que, en caso de incumplimiento de las normas sanitarias o si se detectan piscinas clandestinas, la autoridad puede disponer el cierre temporal del establecimiento.