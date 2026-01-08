Habla vecino que estuvo en medio de balacera donde policía abatió a un sicario en Comas

En el distrito de Comas, un delincuente se hizo pasar por pasajero en una combi que circulaba por la avenida Belaúnde y al bajar en la cuadra 6, disparó y asesinó al conductor de la unidad, presuntamente por un caso de extorsión.

Un efectivo policial que se encontraba vestido de civil presenció el ataque, y persiguió al sicario e inició un intercambio de disparos que terminó con la muerte del atacante en el lugar.

En primer momento se reportó que un cómplice esperaba al sicario en una motocicleta, pero huyó al notar la intervención policial, pero se trataba de un vecino del lugar que se escondió detrás de un auto en el fuego cruzado.

Solo se tiró al piso para salvarse

El vecino, narró el infierno que vivió dentro de la balacera, “Al principio pensé que eran fuegos artificiales, pero era balas (…) lo único que hice fue tirarme al piso, pensado que era un robo”, logrando salir ileso de los disparos.

Cabe señalar que, el sicario abatido registraba múltiples denuncias previas y estaría vinculado a bandas de extorsión que operan en el sector de transporte de Lima Norte.