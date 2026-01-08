Inseguridad muy cerca de Palacio de Gobierno: Joyerías son asaltadas en el Cercado de Lima

Al parecer ya no hay lugar seguro en las calles de la capital. El pasado 7 de enero una joyería ubicada en la cuadra 2 del jirón Camaná, al costado de Palacio de Gobierno en el Centro de Lima, fue asaltada por una banda de ladrones conformada por ocho delincuentes.

Su modus operandi fue ingresar durante la madrugada a la joyería realizando un forado desde un inmueble colindante abandonado para acceder al local.

Tras el robo, los propietarios del negocio afectado reportaron preliminarmente el robo de artículos y dinero valorizados en aproximadamente 4 mil dólares.

Sospechoso fue puesto en libertad

Tras el robo, y aunque se logró capturar a uno de los presuntos implicados, este fue puesto en libertad poco después.

Lo más alarmante es que este incidente ocurre tras un robo similar registrado en octubre de 2025 en el mismo jirón Santa Rosa, donde otra joyería fue saqueada mediante la misma modalidad de un forado, llevándose joyas por un valor cercano al millón de soles.

Cabe señalar que, que este nuevo asalto ha generado críticas por la inseguridad en una zona que debería contar con máximo resguardo policial por su proximidad a la sede del Ejecutivo.