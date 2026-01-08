Sereno es brutalmente agredido por parqueador en Lince: sujeto habría estado ebrio

Un agente de serenazgo de la Municipalidad de Lince resultó herido tras ser violentamente agredido por un sujeto en presunto estado de ebriedad, durante una intervención por desorden y consumo de alcohol en la vía pública.

El hecho se registró el último fin de semana en la cuadra ocho de la avenida José Leal, luego de que vecinos alertaran sobre el comportamiento alterado de cuatro hombres que ingerían bebidas alcohólicas y generaban ruidos molestos en la zona.

Según testigos, el sereno Nicolás Pilco Gómez llegó al lugar a bordo de una camioneta municipal, con las luces de emergencia encendidas, y solicitó en reiteradas ocasiones que disminuyeran el volumen y se retiraran, al tratarse de una falta a las disposiciones municipales.

“Vino a advertirle más que todo que bajara el volumen porque estaban bebiendo alcohol en exceso. La primera vez se calmó, pero cuando regresó, el hombre, que estaba ebrio, lo agredió”, relató un vecino a Panamericana Noticias.

CAE EL NEGRO CÉSAR

De acuerdo con la versión municipal, uno de los sujetos —conocido en la zona como “César”, apodado “Negro César”— reaccionó de forma violenta y golpeó al agente a la altura del rostro, provocando que cayera al suelo y sufriera diversas contusiones.

“Procede a propinarle un golpe al sereno conductor, quien es sorprendido y cae al piso, golpeándose parte del cuerpo y el rostro”, informó un representante del serenazgo.

Tras la agresión, la central de videovigilancia alertó a otras unidades y se coordinó con la comisaría del sector. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el presunto agresor ya había huido.

Horas después, el mismo sujeto fue ubicado en la zona trabajando como parqueador de vehículos, portando un chaleco municipal y mostrando una actitud desafiante frente al personal de serenazgo y la Policía, asegurando ser trabajador de la comuna.

Vecinos señalaron que el hombre llevaba más de dos años desempeñándose como parqueador, aunque había sido rotado en varias ocasiones debido a su comportamiento conflictivo.

Actualmente, el agente Nicolás Pilco Gómez se encuentra con descanso médico mientras se recupera de las lesiones. La Municipalidad de Lince informó que la denuncia ya fue asentada y que el agresor ya no presta servicios para la comuna.