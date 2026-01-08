Familia teme por su vida: Anciana acusada de extorsión fue recluida en penal de Chorrillos

Una anciana de 80 años es acusada de extorsión y hace unos días fue trasladada al Penal de Chorrillos, a pesar de su delicado estado de salud, la adulta mayor es paciente oncológica

Se trata del caso de la señora Aurora Nélida Ortega Villarrubia, quien fue trasladada al establecimiento Penitenciario Mujeres de Chorrillos conocido también como Santa Mónica, para cumplir nueve meses de prisión preventiva por estar implicada en el delito de presunta extorsión.

A la adulta mayor se le vincula con una red criminal que utilizaba cuentas bancarias y billeteras digitales a su nombre para recibir depósitos de cobros de presuntos cupos y extorsiones.

SUS FAMILIARES TEMEN POR SU SALUD

Sus familiares denuncian una suplantación de identidad, afirmando que delincuentes abrieron las cuentas de forma virtual en 2024 sin su consentimiento. Aseguran que ella no sabe usar tecnología y que las pericias policiales en su celular no hallaron aplicaciones bancarias ni contactos sospechosos.

Cabe señalar que, su defensa ha presentado una apelación solicitando arresto domiciliario o comparecencia restringida debido a su avanzada edad y delicado estado de salud.

De igual forma, sus familiares indican que hasta ahora no tiene contacto con ella para acércale sus medicamentos y demás implemento que necesite, por lo que solicitan una atención especial para su caso.