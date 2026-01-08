Explosión en Santa Anita alarma a vecinos: delincuentes lanzan artefacto frente a zona comercial

Momentos de terror vivieron los vecinos del distrito de Santa Anita tras registrarse una explosión cerca de la medianoche en la cuadra tres de la calle Las Tunas. Las cámaras de seguridad captaron el instante en el que un sujeto desciende de una motocicleta, corre hasta un portón verde y lanza un artefacto que segundos después detona, para luego huir rápidamente del lugar.

El estallido provocó el caos en la zona. Una de las esquirlas impactó contra una motocicleta estacionada, lo que habría generado una segunda explosión tras incendiarse su tanque de combustible. Producto de ello, se derramaron gasolina y otros residuos en la vía, complicando aún más la situación durante la madrugada.

Hasta el momento, no se ha determinado con precisión qué tipo de explosivo fue utilizado, ni cuál habría sido el objetivo del ataque. En el sector funcionan diversos negocios, entre ellos un local de pollo broaster que atiende por las noches, un punto de despacho de frutas y verduras y una institución educativa, lo que abre varias hipótesis sobre el posible blanco de los delincuentes.

Los vecinos indicaron que la Policía no llegó al lugar durante las primeras horas posteriores al ataque, lo que incrementó la sensación de inseguridad. Algunos residentes señalaron que nunca antes se había registrado un hecho de esta magnitud en la zona.

PARROQUIA RESULTÓ AFECTADA

Cabe mencionar, que la onda expansiva también causó daños en la parroquia Cristo Redentor, perteneciente a la diócesis de Chosica. Se observaron ventanas rotas y orificios en la estructura, presuntamente provocados por esquirlas del artefacto explosivo. Estos daños refuerzan la posibilidad de que se haya tratado de un explosivo de alto poder.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el ataque dejó a los vecinos profundamente alarmados. Las autoridades deberán establecer si se trató de un acto extorsivo y determinar con claridad quién era el objetivo del atentado.