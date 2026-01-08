Dirigentes transportistas anunciarán mañana medidas tras ataques a choferes en la capital

El pasado 7 de enero, se registró un violento atentado contra un bus de la empresa de transportes Huáscar S.A.C., conocida como la Línea R28 en el distrito de Lurín. Dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron la unidad cerca de su paradero final y dispararon ocho veces contra el vehículo. El chofer resultó herido por un impacto de bala en el cuello.

El herido fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Las primeras investigaciones sugieren que se trata de un caso de extorsión, ya que diversas empresas de transporte en la zona han denunciado amenazas y cobros de cupos.

Conductores anunciarán medidas

Este incidente ocurre en un contexto de creciente inseguridad para los transportistas en Lima y Callao, sumándose a otros ataques reportados recientemente en distritos como Comas y San Juan de Lurigancho.

Tras este ataque, los choferes de la Línea R28 en el distrito de Lurín, han decidido paralizar sus operaciones por el momento.

Cabe señalar que, ante esta ola de ataques a conductores dirigentes transportistas anunciaran mañana medidas ante la inseguridad en las calles de la capital.