Ataque a balazos contra colectivo en Surco deja un muerto y dos heridos

Un hecho de violencia se registró durante la madrugada de este jueves en la Panamericana Sur, donde una unidad de transporte informal fue atacada a balazos, dejando como saldo una persona fallecida y dos heridos a la altura del kilómetro 11, frente a un conocido centro comercial del distrito de Surco.

De acuerdo con la información preliminar, el colectivo se encontraba detenido en el paradero para recoger a un usuario cuando un automóvil de color plomo se aproximó al lugar. Dos sujetos descendieron del auto y abrieron fuego, aparentemente con dirección al conductor.

En la parte delantera del transporte viajaban el chofer y dos ocupantes más, un hombre y una mujer. Los proyectiles impactaron contra los tres, siendo el más afectado el hombre que iba sentado al medio, quien recibió un disparo en la cabeza y perdió la vida en el lugar.

La mujer resultó herida en el brazo y fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, mientras que el conductor, también lesionado, fue evacuado en un taxi hacia el hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación.

Las personas que se encontraban en la parte posterior del vehículo, ilesas pero en estado de shock, alertaron a la Policía Nacional. En la escena, los agentes hallaron al menos diez casquillos de bala, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Tras el atentado, los agresores huyeron con dirección a la Vía Expresa, en sentido al terminal terrestre de Atocongo.