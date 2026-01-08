Fueron 10 disparos: Atacan a un hombre dentro de una cevichería en SMP

Los crímenes por encargo (sicariato) en la capital han mostrado una tendencia creciente y crítica al inicio de 2026, tras un pasado año que cerró como el año más violento registrado en la historia reciente en nuestro país.

Esta vez en el distrito de San Martin de Porres, un hombre fue atacado a balazos en el interior de una cevichería. La víctima quedó muy mal herida y fue llevada a una clínica local.

Quedó gravemente herido

Según testigos, la víctima estaba en compañía de su pareja y un amigo en una mesa en la parte externa del restaurante, cuando un delincuente descendió de un vehículo negro y disparó 10 veces directamente contra el hombre.

Tras la balacera, su pareja pidió ayuda a los vecinos y con los serenos lo trasladaron a la clínica donde lucha por su vida.

Cabe señalar que, en el primer fin de semana de enero de 2026, Lima y Callao ya registraron más de diez asesinatos con características de sicariato, a pesar de los estados de emergencia vigentes.