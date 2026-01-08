Sicario que asesinó a un chofer de combi fue abatido por policía en Comas

El inicio de 2026 en Lima ha estado marcado por una persistente ola de sicariato y violencia criminal, registrándose más de una decena de asesinatos en solo el primer fin de semana del año

En el distrito de Comas, un presunto sicario le quitó la vida al chófer de una combi, que brindaba transporte público.

Según testigos, el criminal se hizo pasar como pasajero y al bajar en la cuadra 6 de la avenida Belaúnde abrió fuego contra el conductor, pero en su huida fue abatido por un policía que estaba de civil.

Cayó abatido y su cómplice logró huir

En ese momento, el policía de la unidad del Escuadrón de Emergencia se percató del crimen y fue detrás del sicario. El sujeto omitió el alto de la policía iniciando un fuego cruzado que acabó con su vida. El policía logró percatarse que su cómplice estaba en una motocicleta pero este logró huir del lugar.

Cabe señalar que, el Estado de Emergencia se mantiene vigente en Lima Metropolitana y el Callao (prorrogado hasta finales de enero de 2026) para intentar frenar la criminalidad violenta.

Desde septiembre de 2025, rige la ley que sanciona con cadena perpetua los delitos de sicariato y extorsión bajo la figura de "criminalidad sistemática".