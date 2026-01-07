Recogen gran cantidad de montículos de basura en calles de Carabayllo

El distrito de Carabayllo ha sido declarado en emergencia por la gestión de residuos sólidos debido al colapso del sistema de recojo de basura.

Los residentes denunciaban que en algunos sectores los camiones no pasan desde hace semanas, lo que ha generado focos infecciosos en calles y plazas.

El Ministerio del Ambiente (Minam) declaró la emergencia por un periodo de 60 días calendario esto debido al cese parcial de las operaciones de manejo de residuos y acumulación crítica de basura en avenidas principales y zonas como Torreblanca y Santa María.

Riesgo para la salud

Por su parte el Ministerio de Salud (Minsa) ha advertido un alto riesgo para la salud pública debido a la proliferación de insectos, roedores y la quema de basura por parte de los vecinos ante la falta de recojo.

Esta mañana, la municipalidad informó el retiro de más de 500 toneladas de residuos en jornadas intensivas tras la declaratoria de emergencia

Cabe señalar que, se reporta que la crisis está marcada por una deuda acumulada por la municipalidad que supera los S/ 10 millones con las empresas operadoras.