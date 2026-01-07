Ubican a menor desaparecido en casa de profesora que tenía disfraces de anime

Durante un megaoperativo desplegado en Lima Metropolitana, la Policía Nacional logró ubicar a un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de diciembre, fecha en la que salió de su vivienda alrededor de las 10:30 de la noche con motivo de las celebraciones de Año Nuevo.

Gracias a la geolocalización de su teléfono móvil, los efectivos policiales llegaron hasta un inmueble ubicado en el jirón Chimbote, en el distrito de El Agustino, donde el menor permanecía desde hacía varios días.

La denuncia por desaparición fue presentada recién el 5 de enero, momento en el que se inició formalmente la búsqueda. Seis días después de haber salido de casa, el adolescente fue finalmente encontrado.

La madre del menor expresó su alivio tras el hallazgo. “Agradezco mucho porque la verdad estaba desesperada por mi hijo”, señaló, al tiempo que indicó que durante los días de ausencia solo tuvo escasos contactos vía WhatsApp, los cuales calificó como “incoherentes”.

LA SANTA MUERTE Y COSPLAY DE ANIME

Durante la intervención, la Policía encontró en el inmueble diversos objetos, entre ellos una figura de la llamada “Santa Muerte”, así como pelucas, disfraces e indumentaria asociada a la cultura otaku, elementos que fueron incautados para las investigaciones.

En la vivienda también se halló a una menor de 15 años, cuya identidad fue corroborada como hija de la mujer intervenida, quien residía en el lugar. Según información policial, no se encontraron más menores dentro del inmueble.

La persona intervenida es una mujer de 50 años, de profesión docente, quien fue trasladada a la Depincri de Santa Anita y permanecerá detenida mientras se le investiga por el presunto delito de captación de menores.