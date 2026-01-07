Municipalidad de Ventanilla lanza talleres de verano 2026 para niños y jóvenes

La Municipalidad de Ventanilla dio inicio a sus talleres de verano 2026, una propuesta dirigida a niños, adolescentes y jóvenes que busca promover el deporte, la cultura y la formación técnica durante las vacaciones escolares.

Las actividades se desarrollan en tres villas deportivas del distrito, entre ellas la Villa Deportiva de Ventanilla Norte, que cuenta con una piscina semiolímpica donde niños desde los seis años ya participan en clases de natación. La oferta incluye además más de 30 talleres en distintas disciplinas.

Entre las opciones disponibles figuran karate, boxeo, vóley, fútbol masculino y femenino, ballet, marinera, guitarra, cajón y festejo, así como talleres artísticos y recreativos. También se han implementado talleres inclusivos para personas con habilidades diferentes, los cuales se brindan de manera gratuita.

La municipalidad informó que los cursos tienen un costo social de 20 soles mensuales por disciplina. Las inscripciones se realizan directamente en las villas deportivas y en las casas de la juventud del distrito.

Como parte del programa, se han incorporado talleres orientados al emprendimiento juvenil, como barbería, uñas acrílicas, maquillaje y reparación de celulares, dirigidos a jóvenes que buscan desarrollar habilidades productivas tras culminar la secundaria.

Las clases se dictan en turnos de mañana y tarde, desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía y de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., con el acompañamiento de profesores especializados y deportistas calificados.