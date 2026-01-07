Ingeniero sigue desaparecido desde hace 9 días y aparecen misteriosas transacciones en sus cuentas

Michael Raphael Asto Delgado es un ingeniero de sistemas de 34 años y padre de familia que actualmente se encuentra reportado como desaparecido desde el 29 de diciembre del año pasado.

Fue visto por última vez alrededor de las 5:20 p.m. tras salir de su trabajo en un hospital del Ministerio de Salud (Minsa) en el distrito de Surquillo.

Tiempo más tarde, cámaras de seguridad lo captaron en el distrito de Independencia específicamente bajando en la estación Izaguirre del Metropolitano y entrando a una botica, y desde entonces no saben nada de su paradero.

Movimientos bancarios sospechosos

Su desaparición ha generado diversas movilizaciones de familiares y amigos exigiendo mayor celeridad a las autoridades.

Esta mañana la esposa del ingeniero denunció que, tras perder contacto con él, se han registrado movimientos bancarios sospechosos y compras online realizadas con sus tarjetas de crédito por montos que superan los 3,600 soles.

La esposa también indica que no han recibido apoyo de la entidad financiera y el banco involucrados en las ventas para esclarecer estas compras.

Cabe señalar que, a 9 días de su desaparición, la familia continúa la búsqueda por lo que el Ministerio Público ha iniciado diligencias para dar con su paradero mediante geolocalización.