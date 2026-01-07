Katherine Ampuero sobre desactivación de equipos especiales de Fiscales: “Estamos cansados de investigaciones tan prolongadas”

El fiscal de la Nación interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales de fiscales que investigaban casos emblemáticos de corrupción y derechos humanos.

Los equipos desactivados mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano son el Equipo Especial Lava Jato encargado de las investigaciones relacionadas con la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas.

También el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder EFICCOP, el Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto que investigaba una red de corrupción en el sistema judicial peruano y el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales de 2022-2023 (EFICAVIP).

El fiscal de la Nación interino argumentó que estos grupos se habían convertido en herramientas de persecución política y que las investigaciones deben retornar a las fiscalías ordinarias correspondientes.

Expedientes serán redistribuidos a diversas fiscalías

En los estudios de Buenos Días Perú, al abogada y exprocuradora, Katherine Ampuero se pronunció sobre la desactivación de los cuatro equipos especiales de fiscales que investigaban estos casos de corrupción y derechos humanos.

“Esta medida responde, y hablando como ciudadana de a pie, ya estamos cansados de investigaciones tan largas, tan prolongadas, no es posible que en casi 10 años de creación que tiene el Equipo Especial Lava Jato (encargado de las investigaciones relacionadas con la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas) solo el 20% han terminado con sentencia”, indicó la exprocuradora.

En otro momento agregó: “El 80% de las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato se encuentran en la primera etapa del proceso legal, lo cual es investigación preparación y a esto se suma la etapa intermedia que no tiene plazo y luego la etapa oral, que tampoco tiene plazo”.

Para Ampuero, desactivando estos equipos los encargados van a tener la misma logística ya que en “Las fiscalías especializadas de lavados de activos y delitos de corrupción de funcionarios organizados tiene muchísimo expertiz desde hace mucho tiempo, lo importante para que terminen estas investigaciones hay que hacer reformas profundas del Ministerio Público”.

Cabe señalar que, tras esta medida las investigaciones y expedientes serán redistribuidos a diversas fiscalías corporativas y especializadas según la materia de cada proceso.