¡De terror! Tres asesinatos en una sola noche estremecen al Callao

Una madrugada marcada por la sangre sacudió al Callao, donde se registraron tres asesinatos en distintos sectores del primer puerto en menos de 24 horas, cuando el 2026 aún no cumple ni diez días.

NOCHE SANGRIENTA EN EL PRIMER PUERTO

El primer crimen ocurrió en la zona de Sarita Colonia, específicamente en el jirón Juan Pablo Segundo. Según información preliminar, un hombre fue interceptado por un sicario cuando habría llegado al lugar para recoger a su pareja. El atacante disparó hasta en 20 oportunidades, dejando numerosos casquillos de bala esparcidos por la vía. La víctima murió en el acto, ante la sorpresa de los vecinos.

Horas después, un segundo hecho de sangre se produjo en Ciudad del Pescador, a la altura de la avenida El Pescador. Un hombre fue perseguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta. En un intento por escapar, ingresó a una vivienda de la zona; sin embargo, los atacantes lo siguieron hasta el segundo piso del inmueble, donde le dispararon dos veces en la cabeza. De acuerdo con las primeras hipótesis, el crimen estaría vinculado a presuntos actos de extorsión.

El tercer asesinato se registró en el Cercado del Callao, en el jirón Nicolás de Piérola, cerca de la parroquia Inmaculada Concepción. En este punto, un taxista fue acribillado dentro de su vehículo, una camioneta Kia negra. Las primeras diligencias descartan un robo y apuntan a un ataque directo. Familiares de la víctima llegaron al lugar poco después del crimen.

La Policía Nacional informó que, pese a haberse producido durante la misma madrugada, los tres asesinatos no tendrían relación entre sí y corresponderían a hechos aislados, ocurridos en diferentes zonas del Callao. Los casos ya son investigados por personal de criminalística y por el Departamento de Investigación Criminal del primer puerto.