Denuncian descontrol entre límite de Chorrillos y Barranco: Vecinos cansados por constantes escándalos por fiestas

Con la llegada del verano, como todos los años la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos, es uno de los lugares más visitados por los veraneantes, pero en los últimos días, el desorden, descontrol y ruido excesivo afectan los tranquilos días familiares de playa en esta calurosa estación que acaba de iniciar.

Según denuncian los vecinos, un grupo de ciudadanos en su mayoría extranjeros ha tomado un punto estratégico entre Chorrillos y Barranco para utilizarlo como una discoteca que incluye equipos de sonido de última generación y consumiendo litros de alcohol pese a las restricciones.

En el lugar un rompe olas ubicado entre las playas Agua Dulce y Sombrillas se ha convertido en escenario de fiestas itinerantes donde llegan vehículos modificados con parlantes que perturbar la tranquilidad de vecinos y bañistas

Desde las últimas semanas del año pasado la llegada de estas unidades a la playa no solo deja basura y caos si no también inquietud en quienes llegan a disfrutar del sol y de los vecinos del malecón que han perdido todo descanso a causa del ruido que se extiende hasta largas horas de la noche, pero además de estas fiestas se suman, piques ilegales y hasta espectáculos sin fiscalización.

Denuncian que no tiene calma

Los residentes de Chorrillos y Barranco han reportado que grupos de motociclistas y conductores con sus autos se reúnen en la Costa Verde, a la altura de la playa Agua Dulce, para realizar carreras clandestinas los jueves por la noche y madrugadas. Estas actividades han generado quejas por el ruido excesivo y el peligro para los transeúntes, alcanzando velocidades superiores a los 120 km/h.

Cabe señalar que, ante esta situación, la Municipalidad Chorrillana ha iniciado con un plan en la playa más concurrida de Lima el propio e indican que ya no habrá contemplaciones ante estas faltas.