PNP desarticula búnker en SJL y detienen a 40 personas: Algunos tenían armas de fuego

El gobierno de transición de José Jerí anunció que se mantendrá el estado de emergencia en Lima y Callao durante los primeros meses de 2026 para combatir la criminalidad organizada.

A inicios de enero de 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado sus operativos en San Juan de Lurigancho (SJL) bajo el estado de emergencia, logrando resultados significativos contra el crimen organizado:

En este distrito, intervinieron en búnker donde había 40 personas, dos de ellas quedaron en calidad de detenidos por portar armas de fuego. Dos pistolas y una mini UCI que estaban en morrales y canguros.

Los otros intervenidos pasarán el control de identidad. En el local al parecer se estaba desarrollando una fiesta por la música y la gran cantidad de bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que, para denunciar actividades sospechosas o extorsiones, el Ministerio del Interior mantiene activa la Línea 111 para atención directa y anónima.

El estado de emergencia sigue vigente en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. El gobierno ha anunciado que se mantendrá por "el tiempo que sea necesario" para combatir la criminalidad. La última prórroga, establecida mediante el Decreto Supremo 140-2025-PCM, se extendió por 30 días a partir del 21 de diciembre de 2025.