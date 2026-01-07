Camioneta queda volcada en vía del Metropolitano: vehículo sería del Congreso de la República

Una camioneta de color gris, marca Nissan, volcó tras impactar contra el sardinel y terminó con las llantas hacia arriba dentro del carril exclusivo del Metropolitano. El vehículo se desplazaba en sentido norte-sur, saliendo de la estación Central en dirección a San Isidro.

Según la información preliminar, solo el conductor iba a bordo de la unidad. Pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron heridos de gravedad y el chofer se encuentra ileso, aunque visiblemente afectado por el incidente. En el lugar permanece personal de la Policía Nacional del Perú realizando las diligencias correspondientes.

UNIDAD SERÍA DEL CONGRESO, SEGÚN REGISTRO DE SUNARP

Trabajadores municipales y una grúa iniciaron las maniobras para retirar la camioneta y liberar completamente la vía. De acuerdo con los datos confirmados en el lugar, el vehículo pertenece al Congreso de la República, aunque aún se investiga a qué despacho o área prestaba servicio.

Personal de la Autoridad de Transporte Urbano se encuentra en la zona para regular el tránsito de los buses, que continúan operando con algunas restricciones mientras concluyen los trabajos de remolque.