Extorsión sigue azotando Lima Sur: bus de la línea "41" es atacado a balazos en VES

La violencia ligada a la extorsión contra el transporte público no se detiene. Durante la madrugada de este miércoles 7 de enero, un sicario atacó a balazos un bus de la línea 41 en el distrito de Villa El Salvador.

El ataque ocurrió en el paradero final de la unidad, donde se observaron al menos cuatro impactos de bala en la carrocería del vehículo: tres en una de las ventanas delanteras y uno a la altura de la letra “S”. Según testigos, un sujeto llegó a pie y realizó cerca de diez disparos contra el bus, que se encontraba estacionado.

Afortunadamente, la unidad estaba vacía al momento del ataque. El conductor había descendido minutos antes para dirigirse a un restaurante cercano, lo que evitó que se registraran víctimas.

SERÍA EL SEGUNDO ATENTADO CONTRA EMPRESA

Transportistas de la empresa Trans 41 señalaron que no se trata de un hecho aislado. Indicaron que en septiembre del año pasado otro bus de la misma línea fue atacado en la misma zona, ocasión en la que los delincuentes dejaron una carta extorsiva.

Además, conductores denunciaron que desde diciembre se les descontaba diariamente 20 soles para el pago de cupos a bandas criminales. Según precisaron, actualmente estarían siendo extorsionados por al menos tres organizaciones delictivas que operan en Pachacútec, Puente Piedra y Villa El Salvador.

De acuerdo con el testimonio de los transportistas, el ataque de esta madrugada estaría vinculado a la falta de pago correspondiente al mes de diciembre, debido a que una de las cuentas usadas por los extorsionadores para recibir el dinero dejó de funcionar.