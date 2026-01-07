Padres se amanecen para matricular a sus hijos en talleres de verano gratuitos en Lince

Desde la tarde de ayer, un gran número de padres se amanecen y acampan en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla para inscribir a sus hijos en los talleres de verano gratuitos que ofrece la Municipalidad de Lince.

La municipalidad ofrece talleres de verano gratuitos para vecinos del distrito en el Polideportivo Mariscal Ramón Castilla (ubicado en el Parque Ramón Castilla). Y las inscripciones para la temporada de verano 2026 se inician hoy.

Largas colas para cursos de verano

Las inscripciones se realizan de forma presencial en el polideportivo, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. pero se reportan largas colas desde la noche anterior debido a la alta demanda y cupos limitados, con inscripciones usualmente en enero y clases iniciando poco después, para actividades deportivas y artísticas como fútbol, baile, dibujo, etc., siendo requisito el DNI que acredite residencia en Lince para acceder a la gratuidad, por lo que gran cantidad de oferta gratuita atrae a muchos padres, creando una alta competencia por los cupos.

Cabe señalar que, para los vecinos de Lince los talleres son gratuitos y estas actividades motivan a algunos a pasar la noche para no quedarse fuera, como se ha visto en años anteriores.