Incendio de grandes proporciones consume un almacén de pinturas en VMT

Desde las 2 de la madrugada se reporta un incendio en un almacén en la calle San Francisco en el distrito de Villa María del Triunfo. Gracias al trabajo de los bomberos, y tras arduas horas de intenso trabajo junto a agentes municipales, se pudo confinar el fuego.

Según informes de los hombres de rojo no hay heridos ni vidas que lamentar, solo cuantiosos daños materiales ya que el lugar almacenaba gran cantidad productos, como latas de pintura y otros implementos tóxicos.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Si te encuentras cerca de una emergencia actual, te recomendamos comunicarte de inmediato con la Central de Emergencias de los Bomberos Voluntarios del Perú marcando el 116.

Mantenga la calma: No grite, no corra ni empuje.

Corte suministros: Si es posible y seguro, interrumpa el fluido eléctrico y las llaves de gas.

No use ascensores: Utilice siempre las escaleras de emergencia.

Puertas calientes: Antes de abrir una puerta, toque la manija con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abra; el fuego podría estar al otro lado.