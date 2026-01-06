Capturan a sicario que atacó a balazos a chofer de bus de línea "Santa Catalina"

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al sicario y sus cómplices responsables del sexto ataque a un bus de la empresa de transportes Santa Catalina sufrió a manos de extorsionadores en octubre del año pasado en el cruce de las avenidas 13 de Enero con El Sol, en San Juan de Lurigancho.

Eran poco más de las diez de la noche del 5 de octubre cuando una cámara de seguridad registró el ataque. El delincuente se hizo pasar como pasajero para detener la unidad y disparar tres veces contra el conductor. Otra cámara en una calle colindante captó la huida del sicario, quien corrió hasta alcanzar a su cómplice que lo aguardaba en una motocicleta.

Identificación del atacantes y evidencias

El autor material fue identificado como Juan Carlos Ramírez Payará, de 23 años, quien tiene antecedentes por los delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Un efectivo policial explicó que se llegó a establecer su responsabilidad "a través de prolijo trabajo de campo, registro fílmico de personas que puedan testificar, además de una empresa de taxi que lo trasladó a este sujeto".

La empresa de transportes pudo confirmar que efectivamente trasladó a Ramírez Payará, dato que fue determinante para su detención preliminar ordenada por la fiscalía. Tanto el sicario como los otros sujetos sindicados como miembros de "Los Injertos del Cono Este" permanecerán detenidos en la División de Investigación Criminal (Dirincri).

Investigaciones y próximos pasos

Ahora se realizarán pericias de antropología forense para ubicar al detenido en el lugar del crimen. Las autoridades continúan investigando si este grupo está involucrado en otros actos delictivos contra la empresa Santa Catalina.