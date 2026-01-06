Joven venezolana convierte captura de Maduro en emprendimiento y vende más de mil polos en Gamarra

Tras la captura de Nicolás Maduro, Naima, una joven venezolana de 22 años, convirtió la esperanza en acción al confeccionar y vender polos con frases como "Venezuela libre" y "Se acabó la dictadura" en el emporio comercial de Gamarra.

"Estoy feliz con la noticia, conmovida, un montón de emociones encontradas por esta situación", declaró la emprendedora, quien asegura que en estos días ya ha vendido más de mil unidades.

Diseños basados en imágenes virales

Naima contó que la primera imagen que se le vino a la cabeza fue la figura de Maduro capturado, por lo que comenzó a estampar las fotografías que se viralizaron en redes sociales, incluyendo una publicada por Donald Trump donde se observa al expresidente vestido con buzo y sosteniendo una botella.

Sentimiento compartido por comunidad

Para la joven venezolana, la noticia representa un avance y la esperanza de poder reencontrarse con sus familiares. "Lo primero que hice fue llamar a mis papás y me respondieron con felicidad", relató, añadiendo que aunque el proceso tomará tiempo, mantiene la esperanza de "que en algún momento pueda volver a Venezuela".

Fenómeno comercial

Las frases e imágenes que alguna vez soñaron ver hechas realidad hoy se comercializan en las galerías de Gamarra. Cabe resaltar, que cada polo se vende a S/ 22 y puede encontrarse en el jirón Unanue 1449.