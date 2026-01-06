Asesinan a conductor de ETMOSA y paralizan servicio en San Martín de Porres

Un nuevo ataque criminal enluta al sector transporte en Lima norte. Un conductor de cúster de la empresa ETMOSA fue asesinado a balazos por un sicario cuando se desplazaba en su unidad tras culminar su jornada laboral. El atentado ocurrió en el cruce de las avenidas Paramonga y prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres, generando temor entre los trabajadores del servicio público.

Según información policial, el agresor aprovechó la oscuridad de la zona para disparar en reiteradas ocasiones contra el chofer. A consecuencia de los impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra varios contenedores de basura. La cobradora que viajaba con él entró en pánico y pidió ayuda. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Alberto Sabogal Sologuren, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

ETMOSA paraliza operaciones tras nuevo atentado criminal

Luego del asesinato, los conductores de ETMOSA decidieron suspender completamente sus labores. Este lunes 5 de enero de 2026, las puertas de la empresa permanecieron cerradas como medida de seguridad. Los trabajadores denunciaron que desde hace meses vienen siendo blanco de extorsiones por parte de bandas criminales que les exigen cuantiosas sumas de dinero, incluyendo pagos por inscripción y cupos por unidad.

Este no es un hecho aislado. Durante el 2025, la empresa fue víctima de al menos seis ataques de extorsionadores. En febrero, otro conductor fue asesinado, y en agosto la vivienda de uno de los dirigentes fue incendiada. También se reportó el lanzamiento de una granada contra una unidad, que explotó cerca del vehículo. La familia del conductor fallecido evitó declarar ante la prensa y únicamente exige justicia por el crimen.