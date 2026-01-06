Miraflores: caen falsos trabajadores que robaban cables de telefonía valorizados en S/20 mil

Tres sujetos que se desplazaban en una miniván blanca por las calles de Miraflores fueron capturados gracias a un trabajo articulado entre agentes de la PNP y personal del Serenazgo del distrito.

Los presuntos delincuentes, que creían pasar desapercibidos entre el tránsito vehicular, fueron identificados mediante cámaras de seguridad con tecnología de Inteligencia Artificial que reconocieron el vehículo, el cual había participado en un hecho similar hace aproximadamente un mes.

Modus operandi y herramientas incautadas

El grupo operaba haciéndose pasar por trabajadores de empresas de telefonía para robar cables de los postes. Según el comisario de Miraflores, Mario Bonilla, "usando una herramienta cortaban los cables para luego ser introducidos en un vehículo tipo van".

Se incautaron más de 500 metros de cable, con un valor estimado entre 20 y 30 mil soles en el mercado negro, además de amoladoras, discos y otros implementos utilizados para mantener la fachada de trabajadores legítimos.

Identificación y antecedentes de detenidos

Los detenidos fueron identificados como Segundo Ramiro Díaz Robles, Víctor Jesús La Torre Regalado y Jean Pierre Miranda Brito. El comisario Bonilla indicó que "estos delincuentes tienen amplio prontuario delictivo, es más varios han sido detenidos por la policía en el año 2023 y 2025 por los mismos delitos de usurpación, patrimonio y drogas". Todos cuentan con antecedentes penales por diversos ilícitos.