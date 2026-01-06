Motín en centro de rehabilitación de Huacho deja tres muertos, incluido su director

Una jornada que debía estar orientada a la recuperación personal terminó en tragedia en Huacho. Un violento motín registrado en un centro de rehabilitación dejó como saldo tres personas fallecidas y dos heridas, entre ellas el propio director del establecimiento, quien perdió la vida durante el ataque ocurrido en la madrugada del último sábado.

De acuerdo con los primeros testimonios, el incidente se habría iniciado cuando dos internos intentaron apoderarse del arma de fuego del director del recinto, identificado como Carlos Enrique Romero Castillo. En medio del forcejeo, se produjeron disparos que acabaron con su vida. La situación se tornó aún más caótica cuando los presuntos responsables intentaron huir del lugar.

Motín en centro de rehabilitación desata operativo policial en Huacho

Testigos señalaron que otros internos trataron de impedir la fuga de los atacantes, pero fueron alcanzados por los disparos. Dos de ellos murieron producto del ataque, mientras que otras personas resultaron heridas. Algunos miembros del centro relataron que inicialmente pensaron que se trataba de un ataque externo, lo que generó confusión y pánico entre quienes se encontraban en el recinto.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú desplegó un operativo especial en el distrito de Santa María y zonas aledañas para dar con los responsables. En paralelo, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público ingresaron al centro de rehabilitación para realizar las diligencias correspondientes. Los restos de Carlos Enrique Romero Castillo son velados en su vivienda, mientras familiares y allegados exigen justicia y una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y sancionar a los culpables.