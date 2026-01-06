Padre es atacado con cuchillo cuando paseaba en bicicleta con su hija en San Martín de Porres

Un padre de familia vivió momentos de extrema tensión cuando se desplazaba en bicicleta junto a su hija menor por calles de San Martín de Porres y fue atacado repentinamente por un sujeto armado con un cuchillo. El hecho ocurrió el primer día del año, cuando ambos aprovechaban la escasa presencia de vehículos para realizar un paseo recreativo.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el ataque se produjo en el cruce de las avenidas Alcides Carrión y 12 de Octubre, luego de que un individuo saliera de un pasaje cercano y, tras un breve cruce de miradas, extrajera un arma blanca de su ropa para dirigirse directamente contra él. El padre aseguró que en ningún momento existió exigencia de pertenencias ni amenaza previa, lo que lo llevó a descartar que se tratara de un intento de asalto.

Ataque en San Martín de Porres genera alarma entre vecinos

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida del agresor tras el ataque, reforzando la versión de la víctima sobre la ausencia de un móvil de robo. Vecinos del sector señalaron que el presunto atacante ya había sido visto días antes merodeando el lugar y que su comportamiento era errático, lo que había generado preocupación en la zona. Incluso indicaron que existirían antecedentes de conductas violentas, como intentos de ingresar por la fuerza a viviendas del sector.

Producto de la agresión, el padre recibió atención médica inmediata, incluyendo la desinfección de la herida y la aplicación de una vacuna antitetánica. No obstante, señaló que la principal afectada ha sido su hija, quien presenta temor de salir nuevamente a la calle tras lo ocurrido. Ante esta situación, no descartó buscar apoyo psicológico para ayudarla a superar el impacto emocional del violento episodio.