Reyes Magos de la PNP se alistan para tradicional recorrido por varios distritos de Lima

Como todos los años, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), caracterizados como los Reyes Magos, se están preparados para realizar el tradicional recorrido de Bajada de Reyes Magos por varios distritos este martes 6 de enero.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la unidad de Policía Montada del Potao donde se encuentran alistando a los caballos que transportarán a los efectivos que personificarán los Reyes Magos.

Recorrido de Reyes Magos de la PNP

Godofredo Vargas Delgado, jefe de dicha unidad policial, detalló que se están equipando a los caballos desde el Potao e iniciarán su recorrido hacia el asilo de Canevaro, luego visitarán a dos iglesias cercanas.

Posteriormente, los Reyes Magos de la PNP acudirán a la comisaría del distrito del Rímac, la municipalidad del distrito, recorrerán la 22 de Comandancia de la PNP, continuarán su paso por el Congreso y la cooperativa de la PNP.

15 horas de recorrido e indumentaria

"Debe ser 2:00 p.m. a 2:30 p.m. máximo 15 horas de recorrido y terminamos en el hotel Bolívar, en la plaza San Martín" (...) "Posteriormente por la tarde vamos a estar en Miraflores y vamos a terminar por Barranco", dijo Vargas.