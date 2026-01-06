Director de orquesta tras ataque en Carabayllo: “La música no debe costar vidas”

El director de una orquesta musical denunció que su agrupación fue víctima de un atentado armado durante un concierto en Carabayllo el 1 de enero de 2026, hecho que dejó a dos músicos gravemente heridos y obligó a suspender todas sus presentaciones. “Estamos en shock, nos dispararon a matar en pleno show”, declaró Carlos Miguel, quien precisó que uno de sus colaboradores “se salvó de milagro, porque la bala en el cuello pasó apenas a milímetros de ser mortal”.

Según relató, uno de los músicos ya fue dado de alta, mientras que el segundo permanece hospitalizado con lesiones severas. “Mi compañero Guillermo recibió un impacto que le dañó cuatro órganos y eso le va a dejar secuelas con el tiempo”, señaló, remarcando que el ataque “no puede normalizarse porque la música no debe costar vidas”.

Orquesta denuncia abandono estatal y falta de garantías de seguridad

Carlos Miguel cuestionó la respuesta de las autoridades tras el ataque y afirmó que no ha recibido protección efectiva del Estado, más allá del apoyo inicial del Ministerio de Cultura. “Ninguna otra institución se ha acercado a conocer la situación real de nuestros músicos ni a garantizar seguridad para trabajar”, sostuvo, agregando que la orquesta decidió paralizar actividades “para salvaguardar la integridad física y emocional del equipo”.

El director también denunció que venía siendo amenazado antes del atentado y criticó lo que considera una reacción tardía de las autoridades. “Parece que están esperando que haya muertos para recién actuar”, expresó, insistiendo en que “esto ha sido claramente un atentado con la intención de quitarnos la vida”.

En otro momento, Carlos Miguel rechazó que el ataque esté vinculado a rivalidades artísticas, pero sí señaló una marcada indiferencia institucional. “No soy una orquesta histórica ni una autoridad política, pero somos peruanos y son vidas humanas”, dijo, cuestionando que “haya solidaridad selectiva frente a la violencia”.

Finalmente, el artista denunció que la Municipalidad de Carabayllo le impuso una multa de dos UIT, medida que considera injusta. “Yo no organicé el evento, fui un artista contratado y tengo cómo probarlo”, afirmó, exigiendo que el alcalde revise el caso. “Es ilógico que seamos las víctimas y ahora quieran responsabilizarnos; eso no es justo”, concluyó.