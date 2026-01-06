Menor desaparecido fue hallado en casa de profesora en El Agustino

La desaparición de un adolescente de 15 años durante las celebraciones de fin de año encendió las alertas de su familia y de la Policía Nacional del Perú. El menor fue reportado como no habido luego de ausentarse de su vivienda la noche del 31 de diciembre, situación que generó una intensa búsqueda que se extendió por varios días ante la falta de información clara sobre su paradero.

Tras la denuncia formal presentada por la madre en Santa Anita, agentes policiales ejecutaron un operativo en Lima Este que permitió ubicar al adolescente en un inmueble del distrito de El Agustino. El hallazgo causó especial preocupación debido a que la vivienda pertenece a una profesora en actividad, es decir, una persona que mantiene contacto permanente con menores de edad por su labor educativa.

Adolescente fue hallado en vivienda de docente rodeada de artículos vinculados a cultura otaku

Durante la intervención policial se constató que el domicilio contenía diversos disfraces y objetos relacionados con el anime y la cultura otaku, elementos que, según la hipótesis inicial de las autoridades, habrían sido utilizados como un medio de acercamiento al menor, quien previamente había mostrado interés por este tipo de actividades. La madre del adolescente relató que semanas antes de la desaparición ya había notado cambios en su comportamiento y ausencias prolongadas asociadas a eventos de esta temática.

En el interior del inmueble también fue encontrada otra menor de edad. La profesora indicó que se trataría de una familiar, versión que aún se encuentra bajo verificación. La PNP ha iniciado diligencias para determinar si la docente ejerce actualmente en alguna institución educativa, cómo se produjo el vínculo con el adolescente y si existen otros menores que podrían estar involucrados. Asimismo, se evalúa el acceso y análisis de dispositivos electrónicos como parte de la investigación en curso.