VES: casas en riesgo de terminar sepultadas por desprendimiento de arena

Los vecinos de la zona de Bello Horizonte, en el distrito de Villa el Salvador se encuentran preocupados debido al riesgo en el que se encuentran, por el desprendimiento de arena que amenaza con sepultar sus viviendas.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el asentamiento humano y corroboró que parte del camino de arena se ha desprendido y las viviendas que se encuentran en la parte baja son las más afectadas.

"Esto lo tenemos como hace 8 años y en el transcurso del tiempo se ha caído como 4 veces", dijo un vecino, que añadió que ya han alertado al alcalde del distrito Guido Iñigo y solo colocaron unas cintas.

Municipalidad se pronuncia

El Subgerente de proyectos y Obras Públicas del distrito indicó que ya presentaron el expediente técnico al Ministerio de Vivienda y su evaluación demoraría unos seis meses para poder ejecutar las obras.

Cercan área y pedido de vecinos