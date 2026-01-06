Revoredo defiende el estado de emergencia como herramienta clave en investigación criminal

Las declaraciones del jefe general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, marcaron la entrevista emitida en Buenos Días Perú, en la que abordó la violencia registrada en zonas como Jirón Zepita y San Juan de Lurigancho. El alto mando policial sostuvo que, pese a los crímenes ocurridos, “no existen zonas liberadas” y reconoció que “hay rezagos de mentes criminales irrecuperables” que continúan operando en distintos puntos de Lima.

Revoredo afirmó que la institución policial cuenta con información detallada sobre la actividad delictiva en estos sectores y señaló que “la Policía Nacional del Perú sabe lo que sucede en ese teatro de operaciones”. En ese marco, indicó que la presencia de organizaciones criminales extranjeras fue detectada por la propia Policía y no por factores externos: “¿Quién diagnosticó que el Tren de Aragua y otras organizaciones habían llegado? Fue la Policía Nacional del Perú”.

Revoredo: Policía ejecutará plan de seguridad diseñado por el Ejecutivo

Al referirse al plan de seguridad que el Ejecutivo presentará en los próximos días, Revoredo explicó que se trata de una estrategia definida a nivel gubernamental y que será aplicada por la Policía Nacional. “Ellos presentan el plan, nos dan las estrategias y nosotros somos responsables de dar la respuesta”, afirmó, precisando que el enfoque busca pasar “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra el crimen organizado.

El jefe policial también defendió la continuidad del estado de emergencia como herramienta operativa en investigación criminal. “Si no hubiésemos recuperado esas armas, hubiésemos triplicado los hechos”, sostuvo, al señalar que estas medidas permiten una respuesta más rápida, siempre bajo control fiscal y respeto al debido proceso. Añadió que la efectividad del nuevo plan deberá evaluarse “en el corto plazo”, con base en resultados verificables.