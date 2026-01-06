Mafias peruanas se disputan control de plazas de prostitución en Lince y jirón Zepita

Una nueva guerra se ha desatado entre organizaciones criminales que se disputan el control de las plazas de prostitución en la capital. El conflicto es protagonizado por delincuentes peruanos quienes exigen el pago de cupos.

Ante ello, una mujer recibió un disparo en el pecho por no pagar el monto exigido. La víctima, que actualmente se encuentra hospitalizada, fue atacada luego de negarse a someterse a las extorsiones.

Amenazas y control territorial

En grabaciones a las que tuvo acceso Buenos Días Perú, se escucha a uno de los delincuentes amenazar directamente a las trabajadoras sexuales. "Este es el mundo del hampa peruano, es la última oportunidad que estoy hablando a la otra se muere".

Los criminales mantienen a las mujeres vigiladas "24/7" y han establecido restricciones en zonas indicando mediante mensajes de WhatsApp que solo pueden trabajar en la avenida Alfonso Ugarte y no en jirones aledaños como Zepita.

Disputa se extiende y colocan granada

La disputa se ha trasladado a distritos como Lince, donde el último fin de semana un sujeto con casco y pistola realizó una ráfaga de disparos contra un vehículo estacionado cerca de un paradero, provocando que los transeúntes huyan en el acto.

El automóvil, que presenta al menos ocho impactos de bala, se encuentra actualmente en los exteriores de la comisaría de Lince. Minutos después de este ataque, una de las organizaciones colocó una granada de guerra en plena avenida Arequipa.