Más de 20 disparos en asesinato registrado en zona transitada de SJM

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche del domingo en el distrito de San Juan de Miraflores, en un ataque perpetrado por sujetos armados que se desplazaban en una mototaxi. El crimen ocurrió en la cuadra 7 del jirón Buenaventura Rey, a pocas cuadras de la avenida Los Héroes y cerca de la estación San Juan de la Línea 1 del Metro de Lima. La víctima fue obligada a descender del vehículo y atacada en plena vía pública.

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos en la zona, los agresores realizaron múltiples disparos contra el hombre, deteniéndose incluso para manipular sus armas y continuar el ataque. La violencia del hecho generó alarma entre los vecinos, quienes se encontraban dentro de sus viviendas al momento del ataque y salieron posteriormente al escuchar las detonaciones.

San Juan de Miraflores: más de 20 casquillos fueron hallados en la escena del crimen

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo de más de 20 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque. Hasta el cierre de esta nota, la identidad de la víctima no había sido confirmada y las autoridades indicaron que no sería residente del sector. La policía viene analizando las grabaciones de videovigilancia para reconstruir la ruta de ingreso y fuga de los responsables.

El ataque se produjo en una zona de alto tránsito y vigilancia urbana, lo que ha generado cuestionamientos entre los vecinos sobre los controles de seguridad, especialmente considerando el actual estado de emergencia. Las investigaciones continúan a cargo de la PNP, que busca determinar el móvil del homicidio y ubicar a los autores del crimen.