Mujer y su hija quedan heridas tras ataque extorsivo contra transporte público en SJM

Dos pasajeras resultaron heridas tras un ataque armado contra una minivan de transporte público en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió en un paradero ubicado en la Panamericana Sur, a la altura del centro comercial Open Plaza, cuando sujetos armados dispararon contra la unidad en la que viajaban varias personas.

De acuerdo con testimonios de comerciantes y vecinos de la zona, los disparos habrían estado dirigidos al conductor del vehículo. Al percatarse del ataque, el chofer se habría agachado para protegerse, lo que provocó que los proyectiles alcanzaran a una mujer y a su hija, quienes iban como pasajeras. Una de ellas quedó en estado grave tras recibir impactos de bala.

Ataque estaría vinculado al cobro de cupos en transporte informal

Testigos indicaron que el atentado se produjo alrededor de las seis de la tarde, luego de una discusión entre el conductor y los presuntos atacantes, quienes aparentemente exigían dinero a cambio de permitirle trabajar en la zona. Tras escuchar los disparos, varias personas se refugiaron por temor y recién después se acercaron para auxiliar a las víctimas.

Comerciantes del sector señalaron que este tipo de hechos no es nuevo en ese punto de la Panamericana Sur. Recordaron que el año pasado un chofer de colectivo fue asesinado en circunstancias similares, sin que hasta ahora se implementen medidas de seguridad visibles. Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud, mientras que la Policía Nacional inició las diligencias para identificar a los responsables.