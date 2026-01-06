Balacera en Chaclacayo deja dos muertos y dos heridos en cevichería de la Carretera Central

Una violenta balacera registrada la tarde del domingo en Chaclacayo dejó dos personas fallecidas y dos heridas, entre ellas la propietaria del establecimiento. El ataque ocurrió dentro de una cevichería–bar ubicada en la Carretera Central, a pocas cuadras de la comisaría del distrito, cuando un sujeto armado ingresó al local y abrió fuego contra los comensales antes de huir por la avenida El Rosario.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Hernán Gildo Prado Zambrano y Débora Esther Capcha, esta última enfermera y madre de familia. Un tercer afectado fue trasladado con vida a un centro de salud y permanece internado; se trata de Héctor Julián Salcedo Aguirre, conocido como “Bala”, quien registra antecedentes por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como por usurpación agravada. La dueña del negocio también resultó herida y recibe atención médica.

Balacera en Chaclacayo: hipótesis apunta a disputa por tráfico de terrenos

La Policía Nacional del Perú descartó que el ataque esté vinculado a un caso de extorsión o robo y sostiene, de manera preliminar, que se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con la hegemonía de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de terrenos en la zona. Peritos de criminalística vienen realizando análisis balísticos y labores de inteligencia para identificar a los responsables, mientras se revisan antecedentes y posibles conexiones de las víctimas.

Por su parte, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica inició diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio —simple o calificado— en agravio de las dos personas fallecidas, así como por tentativa de homicidio en perjuicio de los heridos. Vecinos del sector expresaron su preocupación por la violencia registrada en un área céntrica del distrito y pidieron mayor presencia policial y celeridad en las investigaciones, que continúan en curso sin detenidos hasta el momento.