SJL: caen presuntos miembros de banda dedicada a la extorsión y sicariato

La División de Investigación Criminal y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional desarticularon a la banda criminal "Los Tavares", presuntamente dedicada a extorsión, sicariato y tráfico de drogas.

En una intervención ejecutada en una vivienda del pasaje 9 de Octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se logró la captura del cabecilla Caique Ludeña Tovar y otros dos integrantes del grupo delictivo.

Detalles de los detenidos y hallazgos

El general Manuel Lozada informó que entre los capturados se encuentra Leslie García Cupé, de 30 años, pareja del cabecilla, quien según versiones de menores sicarios "es quien les pagaba S/1 mil por cada muerte".

También fue detenido Marvin Antonio García Cupé, de 23 años, con antecedentes por robo agravado y lesiones con arma de fuego. En el inmueble se halló un revólver abastecido, 9 mil soles falsos, diversos tipos de drogas, cuatro explosivos tipo rata blanca, dos cartuchos de dinamita y 18 municiones de 9 milímetros.

Intentan deshacerse de drogas

El director de la División señaló que al momento de la intervención, los presuntos delincuentes intentaron deshacerse de evidencia arrojándola a viviendas aledañas. "Diversos tipos de drogas las han tirado incluso a las casas aledañas", puntualizó Lozada, agregando que personal policial ya recuperaba las sustancias desechadas por los techos durante las diligencias en curso.

Historial delictivo y uso de menores

La banda operaba en la jurisdicción 10 de Octubre, donde se les atribuye al menos quince homicidios en los últimos tres años. "Tenemos el registro de 15 homicidios en ese pasaje en lo que va de tres años", finalizó el general.