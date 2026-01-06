PNP ubica a menor desaparecido y detiene a una mujer en El Agustino

Un megaoperativo policial desplegado en Lima Metropolitana permitió la ubicación de un adolescente de 16 años reportado como desaparecido y la incautación de una importante cantidad de droga en intervenciones paralelas realizadas en Santa Anita, El Agustino y Ate. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las labores de investigación y lucha contra la criminalidad.

Según la información policial, la denuncia por la desaparición del menor fue presentada por su madre a las 14:20 horas. De inmediato, personal del Departamento de Investigación Criminal activó los protocolos de búsqueda, que incluyeron la triangulación y georreferenciación del teléfono celular del adolescente, lo que permitió ubicarlo en un inmueble del distrito de El Agustino tras un trabajo previo de inteligencia.

Luego de varias horas de diligencias, los agentes ingresaron al inmueble señalado y encontraron al menor en el interior de la vivienda. En el lugar fue intervenida una persona adulta, una mujer, propietaria del predio, quien quedó detenida para las investigaciones correspondientes. Durante el registro, la policía halló diversa indumentaria asociada a la cultura anime y otros objetos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De manera simultánea, la PNP ejecutó otras intervenciones contra el tráfico de drogas. En Santa Anita se reportó el hallazgo de sustancias ilícitas durante un operativo de control, mientras que en Ate, cerca de las 21:00 horas, se intervino a una presunta banda delictiva integrada por tres personas, a quienes se les incautaron aproximadamente 3,050 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC). Todos los casos continúan en investigación conforme a ley.