Dejan granada en casa de alcalde de Carabayllo: burgomaestre sospecha de traficantes de terrenos

El alcalde del distrito de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, denunció que sufrió un nuevo atentado cuando dos hombres en moto arrojaron una granada tipo piña sin retirar el seguro frente a su vivienda.

El hecho ocurrió al promediar las 11 de la noche y fue captado por cámaras de seguridad que revelaron a los sujetos desplazándose en una moto lineal sin placa, para luego escapar con rumbo desconocido. "Más o menos cinco veces, acá en mi casa específicamente es la cuarta vez", declaró el burgomaestre.

Sospecha de traficantes de terrenos

El alcalde señaló que no ha recibido amenazas directas, pero sospecha que los ataques están relacionados con traficantes de terrenos que operan en la zona. "Acá hay mucho tráfico de terrenos, muchos intereses al margen de la ley por años, por décadas, esto no es de ahora", mencionó Mendoza.

Asegura que no se mudará

Mendoza aseguró que no se doblegará ante estas amenazas y mantendrá su compromiso con el distrito. "No tengo pensado en mudarme de acá de mi casa, yo vivo acá más de 50 años, exactamente en Carabayllo un poco más", puntualizó.

Falta de protección y primera denuncia formal

El burgomaestre criticó la falta de protección para las autoridades municipales. "Caminamos nosotros sin saber si regresamos o no, nuestra vida está expuesta minuto a minuto", señaló y agregó que las autoridades como él se encuentran "abandonadas" frente a estos hechos de violencia. Pese a manifestar que esta sería la quinta vez que sufre un atentado, esta es la primera ocasión en que presenta una denuncia formal ante la Policía Nacional.