Fiscalía pide comparecencia con restricciones para conductor que atropelló a niño en Gamarra

El Ministerio Público solicitó comparecencia con restricciones para Benjamín Rojas Huamán, conductor del camión de caudales involucrado en el atropello que causó la muerte de un menor de edad en el emporio comercial de Gamarra. El requerimiento fiscal se da en el marco de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades tras el trágico hecho ocurrido a fines de diciembre.

El accidente se registró la tarde del 31 de diciembre, cuando el niño se encontraba jugando junto a su hermana de 11 años en el cruce del jirón San Cristóbal con la avenida Aviación. Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el menor sale corriendo detrás de un vehículo y termina impactando frontalmente contra el camión de caudales que circulaba por la vía.

Tras el hecho, el conductor fue detenido de manera preliminar y trasladado a la comisaría de Apolo, para luego ser derivado a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, donde permaneció bajo custodia antes de ser liberado 48 horas después. Cinco días después del accidente, el vehículo involucrado continúa retenido en dicha dependencia policial mientras avanzan las diligencias del caso.

PAGO DE CAUCIÓN

Asimismo, la Fiscalía solicitó el pago de una caución de 20 mil soles para el conductor e incluyó a la empresa Hermes como tercero civil responsable, además de requerir el embargo del camión de caudales. Desde la empresa informaron que vienen brindando apoyo económico a la familia del menor y que están colaborando con las autoridades en el proceso de investigación.