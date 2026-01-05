Asesinan a dos mototaxistas en SJL y Breña: crímenes estarían ligados a extorsión

Dos mototaxistas fueron asesinados en ataques armados ocurridos durante la madrugada en los distritos de San Juan de Lurigancho y Breña, en hechos que la Policía vincula a presuntos casos de extorsión. Las cámaras de seguridad registraron uno de los crímenes, evidenciando la violencia con la que operan estas bandas en distintos puntos de Lima.

En San Juan de Lurigancho, las imágenes muestran cómo dos sujetos caminan por las calles del asentamiento humano Pedregal y Juventud, a quienes luego se suma un tercer individuo. Los tres se dirigen a una intersección, aparentemente esperando la llegada de un mototaxista. Al verlo, abren fuego contra él. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Jarampa, quien, según se conoció, se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada para realizar un servicio de transporte.

Horas después, en el distrito de Breña, otro mototaxista, de nacionalidad venezolana, fue asesinado dentro de su vehículo. El general PNP Víctor Revoredo confirmó que este segundo caso estaría directamente relacionado con extorsión, señalando que los delincuentes dejaron una misiva tras el ataque. Precisó que a la víctima le exigían pagos de entre 3 mil y 5 mil soles.

CAPTURA DE PRESUNTOS IMPLICADOS

Durante las diligencias policiales, se logró la captura de uno de los presuntos implicados, quien tenía en su poder más de mil fichas de Reniec y registros de aplicaciones móviles que serían usados para perfilar a sus víctimas. La Policía no descarta que este sujeto también esté involucrado en el asesinato ocurrido en San Juan de Lurigancho, investigación que continúa en curso mientras se refuerzan las acciones contra las redes de extorsión que operan en ambos distritos.