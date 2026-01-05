Trasladan a 100 internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca

Un total de 100 internos de alta peligrosidad serán trasladados al penal de Challapalca, en Tacna, uno de los centros penitenciarios más severos del país, donde pasarán el resto de sus condenas en condiciones de máxima restricción. Este es el primer grupo del año que abandona penales de Lima y otras regiones para ser recluido en este establecimiento, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, señaló que los reclusos contarán únicamente con lo básico. “Van a tener solo luz, un espacio para su colchón y nada más, sin ningún otro beneficio o privilegio”, precisó la autoridad, al remarcar que el objetivo es cortar cualquier intento de control criminal desde el interior de los penales.

Entre los internos que serán trasladados figura Harry Cano Dávila, alias “El Loco Harry”, cabecilla de la banda criminal Los Malditos de Bayóvar, quien tras reiteradas capturas y excarcelaciones será recluido en Challapalca. También se encuentran cinco integrantes de la organización criminal La Cota 905, acusados del secuestro de una empresaria del rubro arrocero en San Martín de Porres en febrero de 2025.

HAY CAPACIDAD EN CHALLAPALCA

El presidente del INPE, Iván Paredes, aseguró que el penal de Challapalca aún cuenta con capacidad para albergar a más internos de alta peligrosidad provenientes de cárceles como Ancón I, Callao, Lurigancho y Huaral. En tanto, el Ministerio de Justicia informó que estos traslados forman parte de una estrategia integral para evitar que los reclusos alteren el orden interno y continúen dirigiendo delitos como sicariato, extorsión y secuestro desde prisión.