SJL: familias disfrutaron de piscina con arena en Club Metropolitano Wiracocha

Miles de familias y amigos llegaron el último fin de semana al Club Metropolitano Wiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho para disfrutar de un día de piscina aprovechando el feriado largo.

Desde temprano, los asistentes ingresaron al recinto, conocido como la playa artificial del distrito, donde hubo espacio para todos los visitantes que buscaban refrescarse durante la temporada de verano.

"He venido con toda mi familia, mis hijos, mis nietos, cuñados, yernos. Está bien rica la piscina", dijo una entrevistada que disfrutaba del lugar. Otros visitantes, especialmente niños, expresaron su entusiasmo. "Nosotros la estamos pasando bien y tranquilos disfrutando nuestras vacaciones", señaló un menor.

Piden mejoras en infraestructura

El acceso completo por día tiene un costo de 18 soles y aunque la mayoría de asistentes reportó una experiencia positiva en el parque zonal Wiracocha, algunas personas pidieron mejoras en la infraestructura.

Una mujer señaló que la arena instalada en la orilla de la piscina termina ensuciando las aguas. "La arena está mal ubicada, los niños salen y se llenan de arena y vuelven a entrar a la piscina", dijo.