Alvarado apunta a gobierno "dócil" de Delcy Rodríguez dispuesto a alinearse con intereses de EE.UU.

La periodista internacionalista Carmen Alvarado calificó que hoy es "un día importante" por la comparecencia de Nicolás Maduro ante el Tribunal en Nueva York donde se le notificarán los cargos en su contra tras ser capturado por militares estadounidenses.

"Me parece que lo más resaltante de esta jornada ha sido la entrevista que ha dado Donald Trump en su Air Force One de regreso a la Casa Blanca y es resaltante enfatizar lo que ha mencionado sobre lo que significa que no está pegado al derecho internacional", dijo.

Preocupación por declaraciones de Trump

Resaltó que Trump ya ha advertido a otros países e incluso ha insinuado que podría haber una acción militar en Colombia y considera que "eso es grave". También resaltó que el mandatario estadounidense ha señalado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le parece una mujer estupenda, pero que los cárteles de droga han inundado el país.

"Comienza a deslizar situaciones o escenarios que ya generan preocupación sin lugar a dudas y que a nivel internacional está siendo muy comentado. Tenemos aquí escenarios que se podrían advertir a Venezuela", expresó.

Delcy Rodríguez y posible trabajo conjunto con EE.UU.

Sobre Delcy Rodríguez, resaltó su cambio de discurso ya que inicialmente indicó que la captura de Madura era nefasta y exigía que sea devuelto, pero ahora señala que espera trabajar con equidad, con cooperación con los Estados Unidos. "Podríamos advertir aquí es que hay un gobierno interino dócil, que podría trabajar de la manos con los intereses de los Estados Unidos", expresó.

Incertidumbre y cuestionamientos

Ante las interrogantes de lo que sucederá tras la captura de Maduro y el inicio del fin de su régimen, resaltó que en Venezuela hay gran incertidumbre total e interrogantes y considera por qué no se ha dado el mismo tratamiento contra los supuestos miembros del Cártel de los Soles, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino a quienes recordó se elevó su recompensa por su captura.

"Es cuestionable porque si Estados Unidos busca arrancar esta red de narcotráfico que está envenenando a su país, entonces hay que hacerlo de raíz, hay que hacerlo con todos los que supuestamente involucran este cártel de los Soles", relató.

Amenaza de Trump

Finalizó indicando que estos días serán claves ya que Trump ha señalado que si hay necesidad de realizar un segundo ataque en Venezuela, se realizaría y considera que esta ha sido una amenaza clarísima a Delcy Rodríguez.