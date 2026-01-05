Exmilitar de EE.UU. revela detalles de operación que permitió captura de Nicolás Maduro

Carlos Ampuero, ex operador especial, francotirador y exmilitar de ejército de Estados Unidos, explicó en diálogo con Buenos Días Perú, el plan en Venezuela que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro y señaló que dicha operación ha sido practicada "día y noche" por la Fuerza Delta.

"Han construido maquetas que simulan la residencia donde estuvo Nicolás Maduro. También ha habido bastante trabajo de inteligencia, pero la realidad es que el 3 de enero ha sido una fecha muy importante de Estados Unidos porque a Noriega lo tomaron ese día, al general iraní también lo tomaron el 3 de enero", dijo.

Ampuero mencionó que "una persona ha estado informando a Estados Unidos dónde duerme Maduro, qué es lo que hace". El exmilitar indicó que para esta operación el mayor trabajo ha sido realizado por Inteligencia. "Para eso ha estado la CIA y después de eso destruir todas las defensas antiaéreas que tenía Venezuela para que puedan entrar helicópteros, desembarcar y poder capturar a Maduro.

Confirma víctimas en operación

El especialista indicó que tienen contactos en el ejército que se encuentran en Venezuela y les han enseñado fotografías de víctimas mortales. "Todas las fotos que me han enseñado son personal militar que ha estado en ese momento allí y los han tenido que abatir porque es parte de la operación hacer eso", agregó.

Detalles de operación

El ex operador especial detalló que se han utilizado más de 150 aeronaves en la operación realizando ataques de forma simultánea. "Primero han neutralizado las comunicaciones con aviones de guerra electrónica, han bombardeos antenas para dejarlos prácticamente ciegos y entrar a hacer lo suyo, un helicóptero ha sido impactado, pero todo ha salido bien. Ha sido una operación casi perfecta", aseveró.

Búnker de Maduro y poder militar de EE.UU.

Detalló también que Maduro tendría un búnker para refugiarse, pero Estados Unidos ha tenido un plan ante esta situación. Además, mencionó que EE.UU ha realizado una operación "complicada" y su misión era sacar a Maduro, pero al estar en una zona hostil debe primar la rapidez porque podían ser abatidos.

Resaltó que el poder militar de Estados Unidos "es increíble" y "descomunal" y Venezuela no ha estado preparado para ello. Ampuero también cree que al entrar a su búnker sabía que igual lo iban a sacar y considera que habría negociado que no le hagan daño a su esposa. Explicó los procedimientos de traslado de un detenido para que no sepa dónde lo están llevando.

Lo que diría Maduro

Por otro lado, indicó que Maduro sería "una joya" para Estados Unidos por todo lo que dirá. "Nicolás Maduro va a empezar a hablar, va a empezar a soltar todo lo que sabe y va quizás a manchar a Petro y a toda esa gente metida en el narcotráfico, entonces para Estados Unidos es muy importante", agregó.