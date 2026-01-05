Doble homicidio de menores estremece a San Juan de Lurigancho

Dos adolescentes fueron asesinados a balazos durante la madrugada en el distrito de San Juan de Lurigancho, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a poner en alerta a los vecinos de la zona de Huáscar. El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. en la calle Unión, donde ambos menores se encontraban conversando en la vía pública cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Según la información policial preliminar, los atacantes —presuntamente dos— abrieron fuego de manera directa contra los jóvenes, de 16 y 17 años, quienes intentaron huir del lugar. En la escena se hallaron al menos 20 casquillos de bala, evidencia que fue delimitada por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes continúan resguardando el área para completar las diligencias correspondientes.

Ataque armado en San Juan de Lurigancho deja dos menores fallecidos

Tras el atentado, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital de Canto Grande; sin embargo, no lograron sobrevivir a la gravedad de las heridas. Se conoció además que uno de los adolescentes era de nacionalidad venezolana y residía a pocos metros del lugar junto a su familia, aunque este dato no ha sido vinculado oficialmente con el móvil del crimen.

A primeras horas de la mañana, personal policial seguía en la zona recabando testimonios de vecinos y familiares, además de gestionar el acceso a cámaras de seguridad cercanas, entre ellas las instaladas en una bodega ubicada frente al punto del ataque. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el caso, pero indicaron que aún no hay conclusiones definitivas. Cabe señalar que este hecho no fue el único acto violento registrado durante la madrugada en el sector de Huáscar.