Retorno a Lima: plan especial reduce tiempos en la Panamericana Sur

El retorno masivo a Lima tras el feriado largo de fin de año activó el plan especial de tránsito en la Panamericana Sur, luego de que cerca de 150 mil vehículos salieran de la capital para celebrar las festividades. La Municipalidad de Lima informó que el operativo se ejecutó en coordinación con EMAPE y bajo la supervisión del alcalde Renzo Reggiardo, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento durante el regreso a la ciudad.

Según las autoridades municipales, las medidas aplicadas permitieron disminuir en aproximadamente 45 minutos el tiempo de viaje en el tramo comprendido entre Santa María y Atocongo, en comparación con las demoras de hasta una hora y media registradas en gestiones anteriores. El municipio precisó que actualmente se intervienen cerca de 80 kilómetros de vías, donde se realizan labores permanentes de atención de emergencias viales, mantenimiento de pavimento y puentes, limpieza y cuidado de áreas verdes.

Plan de retorno vehicular se aplicará hasta marzo y Semana Santa

El plan contempla el cambio temporal del sentido vehicular todos los domingos desde las 4:00 p.m., medida que se mantendrá hasta el último domingo de marzo y durante Semana Santa. En ese horario, la Panamericana Sur opera con cinco carriles en sentido sur-norte, desde la playa Santa María hasta el intercambio de Atocongo, para facilitar el retorno a Lima. En paralelo, los conductores que se dirigen hacia el sur deben utilizar desvíos habilitados a la altura del kilómetro 35.

Durante la supervisión del operativo, también se abordaron otros proyectos de movilidad. El alcalde señaló que la puesta en marcha del tren Lima–Chosica será evaluada en mesas de trabajo con el Gobierno central y que se espera iniciar una marcha blanca en las próximas semanas. La primera fase considerará un recorrido entre Chosica y Desamparados, mientras que en una segunda etapa se habilitarían 14 paraderos. El despliegue cuenta con apoyo de la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo de Bomberos y la ATU, e incluye la próxima instalación de entre 10 y 12 cámaras de monitoreo a lo largo de la vía, además del impulso al proyecto de guardia municipal para reforzar el control del tránsito y la seguridad.