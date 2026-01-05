Breña: asesinan a balazos a mototaxista que se negó a pagar cupo

Continúan los crímenes en la capital. Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del último domingo 4 de enero por negarse a pagar cupos. El hecho ocurrió en la cuadra 3 del jirón Manoa, en el distrito de Breña.

Según testigos, la víctima de nacionalidad venezolana, se encontraba manejando su vehículo cuando un falso pasajero le propinó varios disparos y acabo con su vida. Tras el crimen, el sujeto huyó a bordo de una motocicleta.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar del crimen donde corroboró que la zona se encuentra cercada y con presencia policial para las diligencias respectivas del caso. Hasta este lugar también llegó el general Arriola.

Asociación de mototaxistas recibe amenazas

Los familiares llegaron a la escena del crimen y han preferido no brindar información detallada. Tras el asesinato, los mototaxistas de la asociación "Los Pioneros de Breña" han recibido amenazas extorsivas.

Piden S/5 mensuales y capturan a sujeto

La representante de esta empresa ha recibido mensajes extorsivos donde les exigen el pago de S/5 mensuales. Cabe resaltar, que un sujeto con antecedentes policiales fue detenido y está vinculado al tema extorsivo por lo que fue trasladado a la comisaría de Chacra Colorada.