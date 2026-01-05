Mototaxista es asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho

Un joven mototaxista de 27 años fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en el distrito de San Juan de Lurigancho, en un hecho de violencia que vuelve a poner en evidencia la inseguridad en esta zona de Lima Este. El crimen ocurrió en el límite de los asentamientos humanos Pedregal y Juventud, a pocos metros del paradero 7 de Huáscar. La víctima, padre de familia, deja en la orfandad a una niña de cinco años.

Según la información recabada, el ataque se habría iniciado cuando el joven se encontraba en su vivienda y recibió una llamada telefónica, aparentemente de un pasajero que solicitaba un servicio de transporte. Tras salir a bordo de su mototaxi, fue interceptado en el trayecto por una motocicleta con dos ocupantes, uno de los cuales abrió fuego contra él en reiteradas ocasiones.

Asesinato en San Juan del Lurigancho sería investigado como presunta extorsión

Testigos indicaron que, pese a haber sido herido, el mototaxista intentó huir del lugar. Logró avanzar algunos metros hasta descender de su vehículo y caminar por los alrededores de una losa deportiva cercana, donde pidió auxilio a los vecinos. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, terminó desplomándose y falleció en el lugar, sin que se pudiera hacer algo para salvarle la vida.

La Policía Nacional del Perú informó que el caso viene siendo investigado bajo la hipótesis de un presunto delito de extorsión. De acuerdo con las primeras diligencias, la víctima habría recibido amenazas durante las últimas semanas por parte de una banda criminal. Personal especializado realiza las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.